Lions hebben nog grote honger

Het nieuwe ambitieuze project van de internationale hockeyfederatie. Negen toplanden nemen het tegen elkaar op, op basis van acht heen- en acht terugmatchen en zal lopen van januari tot juni 2019. De Lions spelen hun eerste duel al op 19 januari in Spanje, ook Argentinië, Nieuw-Zeeland en Australië zitten in de poule. Na de poulefase spelen de beste vier eind juni een finaletoernooi in Amsterdam. "Die Pro League is cruciaal voor onze aankomende beloften", aldus Serge Pilet, secretaris-generaal van de Belgische hockeybond. "Die moeten zo snel mogelijk proeven van tophockey. Het is veel te gevaarlijk om daarmee te wachten tot na de Spelen."

