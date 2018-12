Lions: alles of niets in Portugal 01 december 2018

Hardbevochten, deugddoend en verdiend: dat was de uitzege van de Belgian Lions donderdag in IJsland. Morgen volgt de sleutelmatch voor de strijd om een rechtstreeks ticket voor de voorronde van het EK 2021. Winst in Portugal betekent zekerheid omtrent groepswinst en kwalificatie. Bij verlies (zeker met meer dan één punt) hebben de Lions niet langer hun lot in eigen handen. En dreigt een late herkansing in augustus.

