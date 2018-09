Lionel Cox zonder olympische hoop op WK schieten 04 september 2018

Op het WK schieten in het Koreaanse Changwon zijn vandaag olympische tickets voor Tokio 2020 te verdienen. Lionel Cox, viceolympisch kampioen van 2012, treedt aan in het liggend karabijnschieten op 50m. De 37-jarige Brusselse arbeidsinspecteur heeft evenwel pech: zijn discipline is intussen van het olympisch programma verdwenen. Tokio zit er voor hem niet in. "Het IOC wilde een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen en heeft drie disciplines geschrapt. Waarom dat karabijnschieten eraf moest, dat mondiaal toch de populairste en bekendste proef is, dat is me nog steeds een raadsel. Ik vermoed dat daar belangen bij speelden waar wij niks van af weten." Om over te schakelen naar een andere discipline is Cox, die nu ook technisch directeur van de Belgische schietfederatie is, naar eigen zeggen te oud. Het neemt niet weg dat Cox, 62ste op het vorige WK in Granada, vandaag ambitieus aan het WK begint: "Eerst de kwalificaties overleven en daarna weet je maar nooit." (VH)

