LinkedIn populairder dan Instagram 11 januari 2020

Het professionele netwerk LinkedIn blijft fors groeien en is met ongeveer 3,75 miljoen Belgische gebruikers zelfs populairder dan Instagram. Dat blijkt uit cijfers van analysebureau NapoleonCat. LinkedIn vindt vooral bij jonge carrièremakers een publiek. Net geen 60% van alle gebruikers is tussen 25 en 34 jaar, terwijl zowat een vierde tussen de 35 en 54 jaar is. Instagram telt zo'n 3,5 miljoen gebruikers in ons land. Opmerkelijk zitten de meeste gebruikers daar niet in de jongste categorieën, maar in de groep 25- tot 34-jarigen (goed voor 28,4% van alle Belgische instagrammers), op de voet gevolgd door de 18- tot 24-jarigen (27,6%). De 13- tot 17-jarigen vertegenwoordigen slechts 8,4% van het marktaandeel.

