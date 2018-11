Linke trip voor Oostende 09 november 2018

Oostende maakt vanavond de altijd verraderlijke verplaatsing naar de Hasseltse Alverberg. Daar wacht een gemotiveerd Limburg United, dat dit seizoen in eigen sporthal ongeslagen bleef tegen Aalstar en Luik. Voor Oostende wordt het de tweede match in goed 48 uur tijd na het Europees verlies bij het Duitse Bayreuth. Altijd moeilijk, het hervinden van focus en gretigheid zo kort na een Europese verplaatsing. "De Champions League blijft een leerproces", zei coach Gjergja na het 87-71-verlies in Duitsland. "Maar in de sport moet je snel leren, wil je competitief zijn."

