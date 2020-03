Lingerieontwerpster Marlies Dekkers: “Zie je mijn borsten? Ik lijk wel achttien”

Uit ons archief

Nu in tijden van corona wordt aangeraden om thuis te blijven, hebben we met z’n allen meer tijd om te lezen. Daarom doken we in ons archief en maakten we

van de afgelopen vijf jaar. Vandaag brengen we een interview met Marlies Dekkers dat in januari 2018 in onze krant verscheen.

Toen de lingerieontwerpster veertien was, kreeg ze haar eerste beha. Het was de ontgoocheling van haar leven - zo saai, zo lelijk. Kwam nog bij: het ding zat verschrikkelijk. De jonge Marlies wist genoeg. Ze had een missie. Met hoe het wél moest, verovert ze de hele wereld - al 25 jaar lang intussen. "Zie je mijn borsten? Zonder beha hangen ze hiér. Maar kijk. Ik lijk achttien. Dát is wat ik doe voor vrouwen."