Line-up voor concert in Johannesburg: Ed Sheeran, Beyoncé en... minister De Croo 12 juli 2018

Minister Alexander De Croo (Open Vld) gaat 'optreden' met Beyoncé in Johannesburg. De Amerikaanse superster geeft er in december met onder anderen Pharrell Williams en Ed Sheeran een groots slotconcert voor de internationale campagne #SheIsEqual. Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo ligt mee aan de basis van deze campagne voor vrouwenrechten - hij trok ze in juni ook op gang in Brussel - en zal er dus op het podium staan. "Met #SheIsEqual willen we 500 miljoen euro inzamelen om het leven van 20 miljoen meisjes en vrouwen te verbeteren", zegt De Croo. "Dit wordt de grootste campagne ooit ter ondersteuning van vrouwenrechten." Het is overigens niet de eerste keer dat De Croo met supersterren optrekt: vorig jaar deelde hij al het podium met Coldplay in het kader van de campagne #SheDecides. (BCL)

