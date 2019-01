Lindsey Vonn lijkt uitgeskied 22 januari 2019

Het ziet ernaar uit dat Lindsey Vonn het skiën voor bekeken houdt. In Cortina d'Ampezzo haalde de 34-jarige Amerikaanse zondag de finish niet en ze klaagde van pijn aan haar beide knieën. "Het zou wel eens kunnen dat ik mijn limieten heb bereikt", gaf ze aan. "Het is tijd om naar mijn lichaam te luisteren en afscheid te nemen. Ik ga daar rustig over nadenken, want dat is geen makkelijke beslissing." Vonn is een legende op latten en heeft 82 zeges in de Wereldbeker op haar naam staan. Maar na een waslijst aan blessures lijkt haar lichaam stop te zeggen. (VH)

