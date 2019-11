Exclusief voor abonnees Lindsay m/v van de week 16 november 2019

Aan een schoolpoort in Merksem werd het 13-jarige meisje geschopt en geslagen. In tijden van smartphone gebeurt zoiets, gelukkig, niet meer onopgemerkt. Intussen zijn een 12- en 13-jarig meisje opgepakt voor de feiten. Dat is allemaal geen kinderspel meer, zelfs ongebruikelijk bij tieners. Hopelijk kan de kerstvakantie straks wat rust en inzicht brengen.