Lindsay maakt ontroerend lied over zwanger worden

Na de geboorte van haar dochtertje Lisa-Marie komt Lindsay (39) met een bijzonder lied. De kersverse mama wil met 'Een verlangen te groot' vrouwen steunen die er moeilijk in slagen zwanger te worden. "De tekst heb ik zelf geschreven", aldus Lindsay. "Jan Smit schreef de muziek. 'Een verlangen te groot' is een universeel, autobiografisch liedje dat ik dankbaar opdraag aan Lisa-Marie. Daarnaast wil ik mijn steun betuigen aan vrouwen en koppels die verlangen naar een kindje maar die moeilijk zwanger geraken. Dankzij het team van professor Michel De Vos van het UZ Jette is het ons gelukt, maar de weg ernaartoe was niet evident. Tijdens een zoveelste slapeloze nacht typte ik de tekst op mijn smartphone en vroeg ik Jan Smit om er muziek bij te componeren. Een uur later zat zijn gitaarversie al in mijn mailbox." Lindsay komt weldra met een nieuw album en staat voor een heus feestjaar. Op zondag 29 april om 15 uur viert ze in het provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen '10 jaar Lindsay'. Tickets via www.teleticketservice.com of 070/345.345. (SVH)

