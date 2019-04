Exclusief voor abonnees Lindsay legt laatste hand aan boek over onvruchtbaarheid 09 april 2019

Sinds december 2017 is zangeres Lindsay (40) de trotste mama van Lisa-Marie, maar de weg naar haar zwangerschap was er één vol obstakels en tegenslag. Net zoals duizenden andere vrouwen in ons land werd ze geconfronteerd met de problematiek van onvruchtbaarheid. Dat schrijft Lindsay nu neer in 'Mama worden', haar eerste boek. Daarin vertelt de schlagerzangeres over haar twijfels, hoop en teleurstellingen. Haar verhaal wordt aangevuld met tips en ervaringen van professor Michel De Vos (UZ Brussel). Hij beschrijft in columns de stand van zaken rond vruchtbaarheid en verduidelijkt de betekenis en werking van in-vitrofertilisatie (ivf). Met haar boek brengt Lindsay ivf niet alleen onder de aandacht, ze schenkt ook een deel van de opbrengst aan het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde.

