Exclusief voor abonnees Lindsay krijgt ster op Story Walk of Fame 12 april 2019

De nieuwste ster op de Story Walk of Fame in Plopsaland is er eentje voor schlagerzangeres Lindsay De Bolle (40). De artieste kwam hem gisteren onthullen, samen met haar dochter Lisa-Marie (1), die voor de gelegenheid een kaboutermuts aantrok.

