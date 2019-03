Lindemans drie jaar langer sponsor bij Aalst mét verhoogd budget 18 maart 2019

Aalst had zaterdag een bijkomende reden om te vieren: het goede nieuws dat Brouwerij Lindemans haar contract bij volleybalclub Aalst als hoofdsponsor verlengt met nog eens drie jaar én met verhoogd budget. "Wij zijn als commerciële partner ervan overtuigd dat volleybalclub Lindemans Aalst in een positieve flow zit. We willen daar verder aan meewerken", aldus Dirk Lindemans in een communiqué. (BrV)