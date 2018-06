Lindemans Aalst treft Spaanse kampioen Teruel VOLLEYBAL 30 juni 2018

De Champions League onderging een grondige facelift, waarbij de groepsfase (deze loting gebeurt later) - met Maaseik en Roeselare - wordt voorafgegaan door drie voorrondes. En daarin neemt Lindemans Aalst, derde Belgische deelnemer in deze Champions League, het in de eerste voorronde op tegen de Spaanse kampioen Teruel. Bij winst volgt een confrontatie met de winnaar van het Noorse Bergen tegen Chaumont uit Frankrijk. Aalst is grondig gewijzigd, met zes nieuwkomers (Robbe Vandeweyer, de Nederlandse middenman Tim Smit, de Poolse spelverdeler Jan Firley, de Poolse hoekspeler Janusz Gorski en de laatste twee aanwinsten Gustavsson en Strzezek als opposite), maar ook Chaumont heeft zijn team volledig herschikt met onder meer Winkelmuller (ex-Menen) en de Slovaakse internationals Patak en Repak.

