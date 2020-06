Exclusief voor abonnees Linde Merckpoel verwacht eerste kindje 29 juni 2020

Heuglijk nieuws voor Linde Merckpoel (35). De Studio Brussel-presentatrice en haar vriend Jef zijn in verwachting van hun eerste kindje. Dat maakte ze op subtiele wijze bekend tijdens haar radioprogramma 'Bij Linde'. "Laat ik zeggen dat het nu nog een heel klein projectje is, maar het wordt groter en tegen begin december zou het ongeveer af moeten zijn", glimlachte Merckpoel. "Ik doe het niet alleen, maar met m'n lief en 't is er eentje voor het leven."