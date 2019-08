Exclusief voor abonnees Limonade van 'den brouwer' 17 augustus 2019

Toen vroeger haast elk dorp nog een bierbrouwerij telde, had bijna elke brouwerij ook eigen bruiswaters en limonades. Zoals Brouwerij Haacht met VAL. Terug van eigenlijk nooit weggeweest, maar nu zonder oubollig imago, zowaar met hippe etiketten en zelfs icetea, tonic en de nieuwe citroen light. Prijs per bak van 24 flesjes (25 cl) in de drankhandel: vanaf 18 euro. (StV)

