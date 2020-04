Exclusief voor abonnees Limburgse woonzorgcentra geëvacueerd na uitbraak 08 april 2020

In twee woonzorgcentra in Sint-Truiden heeft het coronavirus hevig toegeslagen: 42 van de 202 bewoners van Villa Rosa en 't Meiland blijken besmet te zijn. In totaal vielen ook al twaalf doden. Zorgbedrijf Sint-Truiden heeft dan ook beslist om de mensen die niet besmet waren, te evacueren. "Zij zullen ook enkel verzorgd worden door personeel dat negatief getest heeft", zegt voorzitter Pascy Monette. Volgens hem voltrekt zich momenteel "een menselijk drama" in de woonzorgcentra. In totaal konden 66 testen gedaan worden, maar Monette hoopt "binnen afzienbare tijd" elke bewoner te kunnen testen. "De testresultaten gaven ons een beter zicht op de situatie. Zo konden we onze zorg beter organiseren en onze beschermingsmaterialen rationeler inzetten." (DSS)

