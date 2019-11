Exclusief voor abonnees Limburgse titels voor Vanhoudt, Laenen, Tielens, Peeters, Boons en Székely 18 november 2019

Veldrijden

De Limburgse aspiranten in het veldrijden kregen met het Limburgse kampioenschap in Diepenbeek een generale repetitie voor het BK van komende zondag in Peer. De renners die het Belgische kampioenschap rijden, toonden alvast er klaar voor te zijn. Bij de 12-jarige jongens ging de Limburgse titel naar Kobe Vanhoudt. De crosser uit Koersel werd tweede na winnaar Thomas Verdonck. Ryan Laenen is de nieuwe Limburgse kampioen bij de 13-jarigen. In de wedstrijd, gewonnen door Dries Heirbaut, pakte Laenen de vierde plek. Zander Tielens greep bij de 14-jarigen naast de winst, maar zijn tweede plaats leverde hem wel de provinciale titel op. Zita Peeters in de nieuwe Limburgse kampioen bij de 12-jarige meisjes. De rood-witte trui bij de 13-jarige meisjes ging naar Lieze Boons. Emma Székely pakte zoals verwacht de hoofdprijs bij de 14-jarigen. De Maaseikse reed een sterke wedstrijd tussen de jongens en ze bolde als veertiende over de meet. (KWP)

