Limburgse Syriëstrijdster gevat in Turkije 20 januari 2018

In Turkije is een vrouw uit Beringen gevat die was teruggekeerd uit Syrië. Amina Ghezzal (29) reisde in oktober 2013 haar man achterna. Die echtgenoot was de Vilvoordse Syriëstrijder Abdelhakim Elouassaki, van wie de broer Hakim tot 28 jaar cel is veroordeeld voor een moord die hij in Syrië zou hebben gepleegd. Moeder Elouassaki, van wie een derde zoon in Syrië gesneuveld is, verklaarde destijds dat Ghezzal haar man terug naar België wou halen. Maar ze raakte niet meer weg bij IS en zou intussen minstens één kind van Elouassaki hebben gekregen. In Turkije werd ze opgepakt in het gezelschap van een Syrische man en naar verluidt ook twee kinderen - of het om de hare gaat, staat nog niet vast. Ghezzal, die Algerijnse wortels heeft, staat op de lijst van terreurverdachten van wie de tegoeden zijn geblokkeerd en er liep ook een internationaal aanhoudingsbevel tegen haar. Ze zal waarschijnlijk uitgeleverd worden aan België. (GVV)

