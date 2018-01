Limburgse Primeur: sensor kondigt hartfalen aan 00u00 0

Hartspecialisten van het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn erin geslaagd om een sensor in te planten in de longslagader van een patiënt die lijdt aan hartfalen. Zorgverleners kunnen zo de status van de patiënt online opvolgen en vroegtijdig ingrijpen. Hartfalen is een chronische aandoening waarbij het hart onvoldoende bloed pompt naar de weefsels en organen. Zo'n 200.000 Belgen hebben de aandoening en riskeren vroegtijdig te overlijden. Vaak komen ze ook in het ziekenhuis met extreme kortademigheid en vochtopstapeling in de benen - een gevolg van de gestegen druk in de longslagader. Eerder al werd er een speciale sensor ontwikkeld die zo'n drukstijging kan detecteren. Voor het eerst is een nog verbeterde versie daarvan nu ingeplant bij een mens. Via een extern apparaat kan de sensor worden opgevolgd. Als blijkt dat de druk gestegen is, kan de cardioloog meteen ingrijpen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN