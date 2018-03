Limburgse moeder (23) van twee bevalt en verstikt baby, haar vader vindt lijkje in koffer Marco Mariotti

12 maart 2018

06u15 99 De Krant Een 23-jarige vrouw uit het Limburgse Dilsen-Stokkem is vorige maand bij haar ouders thuis bevallen in de badkamer en heeft het kindje meteen gedood. De feiten kwamen pas zaterdag aan het licht toen haar vader het lijkje ontdekte. De vrouw, die al mama is van twee kleuters, is aangehouden voor doodslag.

N.R. uit Dilsen-Stokkem ontdekte vorig jaar in de herfst dat ze zwanger was van haar derde kind. Ze had op dat moment relatieproblemen en trok uiteindelijk met haar twee kinderen weer in bij haar ouders. Haar ongewenste zwangerschap wist ze te verbergen, een doktersbezoek kwam er nooit aan te pas.

Aan het einde van de krokusvakantie brak haar water en bracht ze het kind - vermoedelijk een jongetje - alleen ter wereld bij haar ouders thuis. Dat gebeurde op de badkamer waar ze de baby meteen met haar hand verstikte. Vervolgens verstopte ze het lijkje in een koffertje op de plaats waar ze dat gevonden had: een gang die de bewoners dagelijks gebruikten. Pas afgelopen zaterdag ontdekte de vader van de vrouw het lichaampje. De man verwittigde meteen de hulpdiensten.

De vrouw werd meteen opgepakt en overgebracht naar Hasselt, waar ze gisteren voor de onderzoeksrechter verscheen. Die besloot haar aan te houden op verdenking van doodslag. "Over de inhoud van het onderzoek kan ik niets kwijt. Maar mijn cliënt verleent haar medewerking volledig", verklaarde haar advocate Joke Feytons gisteren kort. Het parket bevestigt de vondst van een babylijkje, maar wil niet ingaan op de inhoud van het dossier. "Het gaat om een uiterste gevoelige zaak, waarover we liever niet communiceren", klinkt het nog. (MMM)