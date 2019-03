Limburgse fruitboeren stoven Russen een peer tijdens match Duivels 21 maart 2019

00u00 0

Het hoeven niet altijd grote bedrijven te zijn die reclame maken tijdens een voetbalwedstrijd. Als de Rode Duivels vanavond tegen Rusland spelen, zal er op de 180 meter ledborden een advertentie verschijnen van de vzw Fruittelers Zuid-Limburg: 'From Belgium with love... The Belgian conference pear: world champion in taste' (Van België met liefde... De Belgische conferencepeer: wereldkampioen in smaak). Voor de zekerheid wordt de boodschap ook vertaald in het Russisch. "We richten ons daarmee rechtstreeks tot de Russische supporters in het Koning Boudewijnstadion", zegt voorzitter Chris Groven. De sector lijdt nog altijd onder de gevolgen van de Russische boycot op Europees fruit. Die is al van kracht sinds 2014. "Hoog tijd dat Europa hier iets aan doet. Intussen blijft Rusland wel onze chocolade en ons bier importeren. Waarom dan onze peren niet?" (DSS)

