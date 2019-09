Exclusief voor abonnees Limburgse drieling bezingt favoriete bezigheid 20 september 2019

Bram en Irina krijgen vanavond concurrentie van een heleboel andere acts. Zo is er een koor van bejaarden met geheugenverlies, de talentvolle 12-jarige goochelaar Rens Van Puyvelde en voetbalkunstenaar Younes Ghezzal uit Ronse. Maar de meest bijzondere act van de avond en hét gespreksonderwerp aan de ontbijttafel morgenvroeg zal ongetwijfeld FCKabul worden. De drieling uit Genk maakt ietwat controversiële deuntjes, die ze brengen met een knotsgekke performance. In 'Belgium's Got Talent' stellen ze hun nieuwste nummer voor: 'Poepen', iets wat ze - zo zingen ze zelf - dagelijks doen. "Er is toch duidelijk iets misgegaan tijdens de geboorte", is het enige wat jurylid Jens Dendoncker achteraf kan uitbrengen.

