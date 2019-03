Limburgse burgemeesters richten eigen 'parlement' op 07 maart 2019

In Hasselt zetelt voortaan een nieuw halfrond: het burgemeesterparlement. Alle burgervaders van de provincie Limburg zullen er een paar keer per jaar samenkomen, zo is in de schoot van de vier partijen CD&V, N-VA, Open Vld en sp.a beslist. In eerste instantie zullen de burgemeesters de krijtlijnen uitzetten voor het Limburgse afval-, energie- en klimaatbeleid. Daarnaast bespreken ze ook andere 'bovenlokale' thema's, zoals de schaalvergroting binnen de politie. De vier partijen willen hiermee ook de slagkracht van Limburg in Brussel verhogen. Het burgemeesterparlement - dat overigens onbezoldigd is - moet de afslanking van de provincieraad en de intercommunales opvangen. "Het is een goede zaak dat de Limburgse burgemeesters rechtstreeks worden betrokken bij het uittekenen van de toekomst van onze provincie, in die domeinen die de Limburgers rechtstreeks aanbelangen", zegt burgervader van Leopoldsburg Wouter Beke (CD&V). (DSS)

