Limburgs restaurant scoort met 'croque biefstuk' 07 maart 2018

Een klassieke croque monsieur is ook maar saai, moeten ze in het Genkse restaurant Krok gedacht hebben. Op hun kaart staan dan ook allerlei varianten op de gegrilde boterham met kaas en hesp - de ene al experimenteler dan de andere. Of wat dacht u van de 'Sergeant Pepper' (foto) - een dikke snee brood met daartussen een 180 gram dikke steak, pepersaus, kaas, ui en tomaat. Ook op het menu: de 'Green Machine', met kip, bladspinazie, avocado, limoen, lente-ui en kaas. De creativiteit werd beloond door ondernemersorganisatie Unizo: Krok, dat een jaar geleden opende, werd gisteren uitgeroepen tot 'Limburgse Starter van het Jaar'. Ook de bezoekers weten het concept te smaken. "Bijna dagelijks moeten we 20 tot 30 klanten weigeren", zeggen uitbaters Kaatje Goyens en Kevin Van Aken. (LXB)

