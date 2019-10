Exclusief voor abonnees Limburgers op toptoernooien 17 oktober 2019

00u00 0

Tennis junioren

De betere Limburgse junioren trekken momenteel de wereld rond om er enkele ITF-toptoernooien af te werken. In het Japanse Osaka (cat.A) verloor Alexander Hoogmartens (ITF 147) gisteren in de tweede ronde met 6-4, 6-3 van de Zwitser Stricker, nummer 20 op de wereldranglijst. Tilwith Di Girolami (ITF 161) botste in Japan in de tweede ronde op het nummer acht van de wereld, de Franse Diane Parry en verloor met 6-1, 6-1.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen