Exclusief voor abonnees Limburg Utd. - Brussels 104-99 n. v. 21 september 2019

00u00 0

Een regen aan driepunters na rust kruidde de eerste Limburgse zege. De thuisploeg kon aan zijn furieuze start (12-0) geen vervolg geven. Brussels repliceerde via een onhoudbare Fairell (10/10). Cumberbatch zette voor rust de grootste Brusselse kloof op het bord (33-42). In een dol derde quarter pakte de thuisploeg met een dozijn bommen uit (77-59). Brussels profiteerde van de Limburgse overmoedigheid om alsnog gelijk (80-80) te maken. Zowel Bell (Br.) als Wilson-Frame (Li.) zagen hun ultieme poging naast gaan (86-86). In de extra tijd zorgde Jenskins met vijf punten op rij voor de beslissing (97-92). (JLO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Fairell

Cumberbatch

Jenskins

J.Foerts

Bell

Brussels

sport

sportdiscipline