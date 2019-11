Exclusief voor abonnees Limburg United wil als coleider naar tweede ronde 15 november 2019

Limburg United is de verrassing van het seizoen tot dusver. Het team van coach Brian Lynch staat mooi op een gedeelde eerste plaats in groep B. Met vijf zeges en één nederlaag. Met vanavond een thuisduel tegen Mechelen en volgend weekend een verplaatsing naar het jammerlijke Luik wenkt een mooi eindresultaat in deze eerste competitiefase.

