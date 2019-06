Exclusief voor abonnees Limburg United met mes op de keel 01 juni 2019

Wat kan coach Lynch vanavond nog uit zijn hoed toveren dat Oostende van zijn achtste finaleplaats op rij houdt? Limburg United toonde aan de kust één helft lang dat het aanvallend zeker kan wedijveren. Hun shotkracht blijft daarbij hun grootste wapen. Coach Gjergja en Oostende lieten er een maand geleden nog hun polepositie schieten. Een tweede debacle willen ze dus koste wat het kost vermijden. De kern is, op een twijfelachtige Williams na, compleet. Oostende is vooral als collectief geheel heel moeilijk te ontwrichten. Indien Limburg er wel in slaagt, speelt het maandagavond de beslissende 'belle' . (JLO)