Limburg United helpt Luik: Bojovic speelgerechtigd 09 januari 2020

Goed nieuws voor het geplaagde Luik. De Servische vleugelspeler Milos Bojovic is (eindelijk) speelklaar en maakt zaterdag tegen Mechelen zijn seizoensdebuut. Wegens een verstrengde Waalse wetgeving voor vennootschappen in reorganisatie kon Luik geen buitenlandse spelers aantrekken. Op vraag van de club reikte Limburg United een juridisch achterpoortje. United legde Bojovic vast, maakte zijn arbeids- en woonvergunning in orde en leent de Serviër nu uit aan Luik. "We bedanken Limburg United, het is een mooi gebaar van solidariteit", reageerde het Luikse clubbestuur. (RBE)

