Limburg United haalt Amerikaanse versterking 16 maart 2018

Na de break voor de bekerfinale herneemt de EuroMillions League vanavond met een druk programma. Uitschieter is Limburg United-Antwerp Giants. Twee weken terug toonde Giants zich nog oppermachtig met een 76-52-zege in de eigen Lotto Arena. Kan het die dominantie ook opleggen in de Hasseltse Alverberg? Intussen haalde United nog Amerikaanse versterking in: Marvelle Harris, een 24-jarige, 1m93-grote en stevige atletische guard komt de ploeg van coach Angilis versterken

