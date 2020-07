Exclusief voor abonnees LIMBURG REKEM € 37.500 11 juli 2020

Fraai ingerichte en goed onderhouden chalet uit 1980 met een groot, zuidgericht terras van 54 m². Vanuit de zit- en eethoek kijk je uit op het groen. Een kachel maakt het gezellig op koude dagen, maar er is ook verwarming op aardgas. De kitchenette, met plaats voor een wasmachine, bevindt zich achter de trap en is aan het zicht onttrokken. Boven is er aan beide zijden van de trap een slaapkamer. Op de overloop is er nog plaats voor een eenpersoonsbed. Beneden is dubbele beglazing geïnstalleerd, boven nog niet. De vergunde buitenberging is een handige extra. Je koopt de chalet en hebt de grond met twee parkeerplaatsen in erfpacht van Sunclass Sonnevijver. Het nationaal park Hoge Kempen van 5.600 hectare ligt vlakbij.

