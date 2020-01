Exclusief voor abonnees LIMBURG MAASMECHELEN € 175.000 FLATS VOOR SINGLES EN KOPPELS ZONDER KINDEREN 18 januari 2020

DE MAKELAAR: "Prachtige penthouse met centrale ligging en meerdere handelszaken op wandelafstand. Perfect afgewerkt en voorzien van energiezuinige materialen."

INDELING: Derde verdieping: inkom, woonkamer met keuken, wasplaats/berging, toilet, slaap- en badkamer. In de kelder: garage en berging.

WIJ ZEGGEN: Praktisch, onderhoudsvriendelijk en instapklaar appartement in een nieuwbouw uit 2016. Centrale inkomhal met trap én lift. Ruime woonkamer met open keuken en kookeiland. De twee grote schuiframen in de leefruimte zorgen voor veel lichtinval en toegang tot het terras aan de straatzijde. Aan de achterzijde, pal achter het kookeiland, is er nog een smal balkon. Handig is dat je vanuit de ruime slaapkamer en de badkamer ook toegang hebt tot het terras. Die laatste heeft een dubbele wastafel en een bad- en douchecombinatie. Je beschikt over een ondergrondse parkeerplaats en tegenover het woonblok is er nog een grote parking. Maandelijkse kosten: 75 euro. (GBO)

