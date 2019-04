Exclusief voor abonnees LIMBURG MAASEIK € 430.000 13 april 2019

DE EIGENAAR: "Prachtige, volledig gerenoveerde hoeve met heel wat extra's: zonnepanelen, waterpomp, airco, alarm, camera's, automatische tuinpoort..."

INDELING: Inkomhal, toilet, leefruimte/woonkamer, keuken, wasplaats/berging, twee slaapkamers, badkamer. Stal, bergplaats, weiland.

WIJ ZEGGEN: Deze L-vormige hoeve met stal werd recent volledig in het nieuw gezet. De leefruimte aan de straatzijde is één grote open ruimte met veel lichtinval. In het midden van de dubbele woonkamer is er een moderne glaswand met schuifdeuren. De vroegere schuur oogt erg sfeervol met een pelletkachel, de originele dakspanten en lambrisering met steigerhout. Boven de leefruimte kan je extra kamers inrichten. Via de wasplaats/berging is er toegang tot de authentieke stal met vier paardenboxen. Ruime binnenkoer met overdekt terras en carport. De omheinde weide achter de paardenstal is voorzien van een bewateringsinstallatie en verlichting. Gelegen aan de verbindingsweg tussen het centrum van Neeroeteren en het centrum van Maaseik, op 1 km van het ziekenhuis. (GBO)

