Limburg heeft 1 miljoen euro veil voor 100.000 bomen

Limburgs gouverneur Herman Reynders wil 100.000 extra bomen in zijn provincie. Hij trekt daarvoor 1 miljoen euro uit. Want: "Wie wil er nu niet in een omgeving met veel bomen en groen wonen en werken?" Naast de baten voor klimaat en gezondheid geeft het initiatief volgens Reynders ook een boost aan het imago van de provincie -nu al veruit de meest groene van Vlaanderen. Limburgse steden en gemeenten kunnen voor elke extra boom in woongebied een subsidie aanvragen. Reynders hoopt dat ook bedrijven en particulieren niet achterblijven. Voor hen oppert hij het voorstel van een 'Groepsaankoop Bomen'. "Als iedereen een kleine inspanningen levert, zijn meer dan 100.000 extra bomen in Limburg zeker mogelijk." (DSS)

