LIMBURG HECHTEL-EKSEL € 387.000

DE MAKELAAR: "Karaktervolle, romantische villa. Aan de achterzijde ben je zo in de Hechtelse Duinen."

INDELING: Inkom, toilet, keuken, veranda, woonkamer, kantoor, badkamer, berging/wasruimte. Verdieping: vier slaapkamers, badkamer.

WIJ ZEGGEN: Omdat de villaop ruime afstand van de drukke straat ligt, beschik je over een zeer grote voortuin met automatische poort en videofoon. Achteraan heb je via een poortje toegang tot het uitgestrekte bosgebied. In huis is het gelijkvloers gerenoveerd. Mooie keuken met inbouwkast en groot kook- en werkeiland. De aanpalende tuinkamer is lichtrijk. In de woonkamer, met parketvloer en inbouwhaard, geniet je volop van het groen. De ramen en vloeren in de slaapkamers zijn aan vervanging toe. Er is nog ruimte voor een man cave, kantoor of kangoeroewoongedeelte. (GBO)

