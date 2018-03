Limbombe verlengt contract tot 2021 03 maart 2018

Club Brugge heeft het contract van Anthony Limbombe met twee seizoenen verlengd. De vleugelspits, die straks mag hopen op een selectie voor de Rode Duivels, tekende een nieuwe overeenkomst met betere voorwaarden tot 2021. "Dat is zijn verdienste", aldus Ivan Leko gisteren. "Zijn cijfers en rendement zijn flink omhooggegaan op een positie die begin dit seizoen nieuw was voor hem, maar ik zie nog marge." Leko kan morgen opnieuw een beroep doen op de herstelde Scholz, al is het aannemelijk dat Denswil links centraal achterin blijft staan na zijn goeie prestatie in Luik. Nakamba keert terug uit schorsing en krijgt in de aanloop van de play-offs mogelijk de voorkeur op Clasie, die de jongste tijd wat last heeft aan de adductoren. Voorin mag Dennis na zijn goeie invalbeurt net als in Beveren aan de aftrap verwacht worden. (TTV)

