Limbombe van B-kern naar Ankaragücü 30 januari 2019

Stallone Limbombe (27) gaat voor zes maanden bij Ankaragücü voetballen. AA Gent verhuurt de vleugelspeler voor een half jaar aan de Turkse eersteklasser. Limbombe begon goed aan het seizoen, met in totaal 5 goals en 7 assists. Maar hij raakte de voorbije weken op een zijspoor, in zoverre zelfs dat Jess Thorup hem naar de B-kern verwees. "Dat heb ik vorige week beslist, omdat er tussen hem en mij een aantal dingen waren waarover we het niet eens raakten. Om een signaal te geven aan hem en het team, heb ik hem naar de B-kern gezet", aldus Thorup gisterenmiddag nog. (RN)