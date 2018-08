LIMBOMBE kan voor vijf jaar tekenen bij Nantes 20 augustus 2018

Nog tien dagen rest Club Brugge om Anthony Limbombe (24) tegen de juiste prijs te slijten. Het goeie nieuws is dat een oplossing voor de vleugelspeler nakend is: hij kan voor vijf seizoenen tekenen bij Nantes, dat is hij overeengekomen met de Franse middenmoter. Nu moet hij hopen dat Nantes doorduwt om aan de vraagprijs te voldoen. Limbombe schermt ook met interesse van andere Europese geïnteresseerden en dus neemt Club, dat verder speurt naar twee versterkingen (een verdedigende middenvelder en een centrumspits), rustig de tijd om het gewenste bedrag op tafel te krijgen. (NP/TTV)