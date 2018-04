Limbombe hoogst twijfelachtig door voetblessure 07 april 2018

Club Brugge doet er alles aan om Anthony Limbombe klaar te stomen voor de match in Gent. De vleugelspits sukkelt met de voet en is hoogst twijfelachtig. Gisteren trainde de Rode Duivel pas voor het eerst individueel op het veld. Afwachten of hij vandaag bij de groep kan aansluiten en zondag fit genoeg is om in actie te komen. Wie hoogstwaarschijnlijk wél opnieuw aansluit bij de groep, is Jelle Vossen. De spits is al even fit, maar vorige week liet Leko hem nog uit de wedstrijdselectie. Ook Poulain is opnieuw fit, maar na zijn lange afwezigheid moet hij de matchen tegen Gent en Anderlecht nog aan zich laten voorbijgaan. (TTV)