Lil' Kleine laat de champagne vloeien 02 mei 2018

Lil' Kleine hield de voorbije dagen met zijn 'Alleen Tour' twee keer halt in de Lotto Arena in Antwerpen. Na zijn laatste show maandagavond zakte de Nederlandse rapper - bekend van de hits 'Drank & Drugs' en 'Krantenwijk' - af naar discotheek The Villa voor een exclusieve afterparty. De champagne vloeide rijkelijk en de gasten konden genieten van een privéconcert. Nieuw BV-koppel Lize Feryn en Aster Nzeyimana was van de partij, net als Danira Boukhriss Terkessidis, Kobe Ilsen, Laura Tesoro, Tanja Dexters en Andy Peelman. Die laatste twee logeerden op het jacht van 'Gert Late Night' wat verderop. (JOBG)

HLN