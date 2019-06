Exclusief voor abonnees Lil' Kleine eerste Nederlandse rapper in Sportpaleis 06 juni 2019

Zijn shows in de Amsterdamse Ziggo Dome waren in geen tijd uitverkocht, en nu wil Lil' Kleine (24) ook het Antwerpse Sportpaleis doen vollopen. Op 26 oktober strijkt de 'Drank & drugs'-zanger er neer met zijn show 'Het Concert'. Hij wordt daarmee de eerste Nederlandse rapper die solo in 's lands grootste concertzaal staat. "Dit is zo tof! Ik vind optreden voor mijn Belgische fans één van de leukste dingen die er zijn", reageert Lil' Kleine. (MVO)

