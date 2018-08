Likje verf en gazon is weer groen 09 augustus 2018

00u00 0

Kan je je rosse grasmat en gele planten niet langer aanzien? Dan verf je ze toch gewoon groen. Met die opmerkelijke oplossing komt een Nederlands verfbedrijf. Het goedje wordt aangeprezen als milieuvriendelijk en is aangevuld met voedingsstoffen voor de plant. Een paar keer sprayen en je bruine buxus krijgt z'n groene kleur voor vijf tot zeven weken terug, belooft DLC Airless Spuitwerken. Nadat de firma een filmpje op Facebook gezet had, kwamen er zelfs aanvragen binnen vanuit Canada. Nochtans zijn onder meer in de VS al verschillende bedrijven actief in de 'gras-en-planten-verfsector'. (ND)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN