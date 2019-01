Lijsttrekker Loones (N-VA): "Jean-Marie is Jean-Marie" 17 januari 2019

00u00 0

De West-Vlaamse Kamerlijst van N-VA wordt getrokken door Sander Loones, kortstondig minister van Defensie. De trekker is enthousiast over zijn duwer. "Na Marrakesh is het alle hens aan dek. Ik ben enorm blij dat Jean-Marie Dedecker ons in die strijd komt steunen als onafhankelijke kandidaat. Jean-Marie is Jean-Marie. Soms botst het en kraakt het, dat zal wel. Over veel zaken zijn we het eens, maar op andere punten verschillen we van mening. Moet kunnen. Hij steekt zijn nek uit. Dat waardeer ik." (JS)