Lijst met producten uitgelekt 09 maart 2018

In alle winkels van Delhaize werden de producten die afkomstig zijn van de Groep Verbist uit de rekken gehaald. De supermarktketen maakte zelf niet bekend om welke artikelen of vleeswaren het precies ging, maar de RTBF publiceerde die lijst (foto boven) gisteren wél. Daarin is te zien dat het niet enkel om rundsproducten gaat zoals stoof- en soepvlees, gehakt en brochettes gaat, maar ook om varkensvlees. Zo werd ook spek van het Ardeens hoevevarken uit de handel genomen. In de winkels werd aan de klanten meegedeeld dat ze producten waarvan ze niet zeker zijn of ze veilig zijn, mogen terugbrengen. Zij zullen dan vergoed worden of uitleg krijgen over de herkomst van het product.

