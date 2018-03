Lijnbus Hasselt staat in Oost-Ghouta: "Ze hadden logo moeten weghalen" 01 maart 2018

De bus van De Lijn die in Syrisch oorlogsgebied is opgedoken, is daar beland vanuit Hasselt, zijn laatste standplaats. Gisteren raakte bekend dat er in Oost-Ghouta, in Syrisch rebellengebied, een bus van De Lijn klaarstond om bewoners te evacueren. Nu blijkt dat de bus - met serienummer 3224 - 20 jaar rondreed in ons land, onder meer op route 19 van Diest naar Geel. In 2014 werd het voertuig uit de vloot gehaald. Hoe het in Syrië beland is, weet De Lijn niet. "Onze voertuigen die afgekeurd worden voor personenvervoer, worden openbaar verkocht. Alleen bedrijven kunnen bieden. Ook dit exemplaar is door een handelaar opgekocht. Welk traject de bus daarna aflegde, weten we niet. Omwille van de privacy kunnen we niet zeggen wie de bus gekocht heeft", aldus De Lijn-woordvoerster Sonja Loos. Volgens Loos hadden het logo van De Lijn en het serienummer wel van de bus gehaald moeten worden. "Dat is contractueel verplicht, maar hier blijkbaar niet gebeurd." Ook in Cuba, Gambia en Siberië werden al oldtimers van De Lijn gespot. (PhG)

HLN