Lijkschennis is (nog) niet altijd strafbaar, maar dat wil N-VA nu veranderen ARA

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 ANP XTRA De Krant N-VA wil dat lijkschennis altijd bestraft wordt. Nu is dat immers niet altijd het geval, door een lacune in de wet. Die beschermt enkel de nagedachtenis van iemand en niet zijn levenloze lichaam. "Dat moeten we rechtzetten", zegt N-VA-Kamerlid Koenraad De Groote.

De Groote dient samen met partijgenote Sophie De Wit een wetsvoorstel in om niet alleen grafschennis, maar ook lijkschennis zeer duidelijk strafbaar te maken. "In 1998 werd er nog een persoon vrijgesproken na schending van tientallen kinderlijkjes, en dat omdat zoiets volgens de huidige wetgeving simpelweg niet strafbaar is", aldus De Groote. "Wellicht zijn er nadien nog dergelijke zaken geweest, maar het is moeilijk om daar een aantal op te kleven. Als iets uiteindelijk niet als een misdrijf wordt beschouwd, houden de parketten dat ook niet bij in hun administratie."

Foto's en filmpjes

Hoe het kan dat zoiets juridisch niet als misdrijf wordt gezien? Omdat de wet, die sinds 1867 niet meer werd aangepast, onduidelijk is. Er wordt gesproken over straffen voor grafschennis, maar niet uitgelegd wat grafschennis is en wat niet. De huidige interpretatie is dat er pas sprake is van grafschennis als iemand "een materiële daad toebrengt aan het graf van een overledene, die de nagedachtenis van de overledene objectief gezien schaadt". De nagedachtenis wordt dus wel beschermd, het lijk zelf niet. Een onderzoeker van de KU Leuven deed vorige week een oproep in 'De Standaard' om daar iets aan te doen, en krijgt nu gehoor.

N-VA wil voortaan alle "inbreuken op de integriteit van een lijk"strafbaar stellen. "Het kan daarbij gaan over foto's nemen, filmen en het fysiek schenden of verminken van een stoffelijk overschot", legt De Groote uit. De aanpassing van de wet beschermt meteen ook lichamen die nog niet zijn opgebaard. Zo kan je vandaag niet spreken van grafschennis als een necrofiel zich in het mortuarium vergrijpt aan een lichaam dat daar is voor autopsie. Ook een ambulancier die in de ziekenwagen een foto neemt van een overleden persoon, pleegt vandaag geen grafschennis. Met deze wijziging is dat wel het geval. Schade toegebracht in het kader van wetenschappelijk of medisch onderzoek valt niet onder de strafwet.