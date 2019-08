Exclusief voor abonnees Lijkhonden ingezet om Théo Hayez te vinden 24 augustus 2019

00u00 0

In Australië heeft de politie nu ook lijkhonden ingezet in de zoektocht naar de vermiste Théo Hayez. "De honden zijn getraind om menselijke resten te vinden", klinkt het bij de politie. "Ze kunnen zoeken in zeer moeilijk begaanbare gebieden."