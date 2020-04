Exclusief voor abonnees Lijk gevonden in Gentse wagen 21 april 2020

In Gent is gisternamiddag een lijk gevonden in een wagen. Het parket stuurde een team van het gerechtelijk labo en een wetsdokter naar het Broederlijke-Weversplein, dat voornamelijk dient als parking voor enkele handelszaken.