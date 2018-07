Ligt uw tuin in jachtgebied? Toch maar even online checken 14 juli 2018

De Sint-Hubertusgilde, de Vlaamse jagersvereniging, heeft de nieuwe jachtkaart van Vlaanderen online gezet. De digitale jachtplannen bevatten een webtoepassing waarin mensen hun adres kunnen ingeven. Ze krijgen dan onmiddellijk te zien of hun perceel als jachtgebied is ingeschaald. Vroeger - vóór 2014 - gebeurde dat soms zonder medeweten van de eigenaars. De reden: er mag maar gejaagd worden in een jachtgebied van minstens 40 hectare, en dus werd er in het verleden nogal creatief ingekleurd. Wie ontdekt dat dit het geval is, kan de wildbeheereenheid contacteren waartoe zijn tuin behoort en die laten schrappen.